Ученые выяснили, что в течение 50 лет уровень тестостерона у мужчин снижался на 1% в год

Guardian: уровень тестостерона у мужчин с 1972 по 2019 год снизился на 54%

За последние 50 лет средний уровень тестостерона у мужчин уменьшился более чем в полтора раза. Об этом, ссылаясь на Европейское общество репродукции человека и эмбриологии, сообщает газета The Guardian.

Согласно данным, которые были представлены на ежегодном собрании общества в Лондоне, с 1972 по 2019 год общий уровень тестостерона у мужчин снизился на 54%. Такой вывод основывается на исследовании 118 тысяч человек из Израиля, Соединенных Штатов, Бразилии, Финляндии и Дании.

Израильский профессор Хагай Левин отметил, что выявленное снижение общего уровня тестостерона более чем на 1% каждый год не является случайностью или статистической ошибкой.

По мнению исследователей, с 2000 года темпы снижения уровня тестостерона у мужчин, судя по всему, ускорились. Этому могут способствовать содержащиеся в различных бытовых предметах вредоносные химикаты и глобальное потепление.

При этом в исследованиях не учитывался фактор ожирения, несмотря на то, что он связан с уровнем тестостерона.

30 июня сообщалось, что очень низкий уровень тестостерона у мужчин может указывать на повышенный риск развития онкологических заболеваний.

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