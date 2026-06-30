Очень низкий уровень тестостерона связали с повышенным риском рака

Очень низкий уровень тестостерона у мужчин может указывать на повышенный риск развития онкологических заболеваний и смерти от них. К такому выводу пришли ученые из Австралии и США в результате анализа данных более 26 тысяч мужчин. Результаты работы опубликованы в журнале The Lancet Healthy Longevity.

Исследователи наблюдали за участниками не менее пяти лет и сопоставили уровень тестостерона в крови с последующим развитием онкологических заболеваний. Анализ показал, что у мужчин с самыми низкими концентрациями гормона с организме риск смерти от рака был значительно выше, чем у участников с наиболее высокими показателями.

Выяснилось, что вероятность смерти от онкологических заболеваний начинала заметно возрастать при уровне тестостерона ниже 8,6 нмоль/л. Риск впервые столкнуться с диагнозом также повышался при концентрации гормона ниже 7,3 нмоль/л. Норма уровня тестостерона зависит от пола, возраста и других факторов, однако в целом для мужчин в возрасте от 19 до 50 лет этот показатель варьируется от 8,64 до 29 нмоль/л.

При этом авторы подчеркивают, что полученные результаты не означают, что дефицит тестостерона вызывает рак. По их мнению, низкий уровень гормона скорее является биомаркером, который может свидетельствовать о неблагополучии в организме и повышенной вероятности развития серьезных заболеваний.

Интересно, что связи между уровнем тестостерона и риском рака предстательной железы исследователи не обнаружили, несмотря на то что этот орган особенно чувствителен к действию мужских половых гормонов.

Ученые отмечают, что мужчинам с низким уровнем тестостерона не следует самостоятельно начинать гормональную терапию. Вместо этого они рекомендуют пройти комплексное медицинское обследование, которое поможет выявить возможные причины снижения гормона и своевременно оценить риск развития опасных заболеваний.

Ранее онколог назвал вид рака, который требует особо тщательного наблюдения после операции.