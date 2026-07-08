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Наука

Назван простой способ улучшить психическое здоровье на несколько дней за пару минут

Mindfulness: один момент осознанности улучшает психическое здоровье на несколько дней
Anton Dzhumelia/Shutterstock/FOTODOM

Даже один эпизод осознанного внимания к настоящему моменту запускает цепочку психологических изменений, которые улучшают самочувствие на два-четыре дня: практика снижает навязчивые тревожные мысли, те — уровень стресса и депрессии, и так круг за кругом. Эту последовательность удалось отследить впервые, фиксируя состояние участников несколько раз в день через смартфон. Исследование опубликовано в журнале Mindfulness.

Пол Верхаеген из Технологического института Джорджии, Шелли Айкман из Университета Северной Джорджии и Нилам Рэм из Стэнфорда набрали 264 студента. Половина прошла восьминедельную программу майндфулнесса — медитации сканирования тела, дыхательные практики, осознанное выполнение бытовых дел. Вторая половина была в группе ожидания.

Приложение четыре раза в сутки напоминало участникам пройти короткий опрос: уровень текущей осознанности, выраженность тревожных мыслей, ощущение самосострадания (доброе отношение к себе в трудный момент) и переживание благоговения или радости. Дневник позволил отследить, как состояние одного дня предсказывает состояние следующего — без ретроспективных искажений памяти.

Статистический анализ выявил конкретную цепочку: повышенная осознанность в день X предсказывала снижение навязчивых мыслей в день X+1, а то, в свою очередь, — улучшение ментального здоровья в день X+2. Самым мощным звеном оказалось снижение когнитивных помех — отвлекающих и навязчивых беспокойств: именно оно объясняло почти весь прирост благополучия.

Два аспекта осознанности — просто наблюдение за опытом и принятие его без осуждения — работали по-разному. Принятие без осуждения главным образом снижало тревожную жвачку мыслей. Наблюдение без реакции больше активировало самосострадание и ощущение радости. Обе ветки сходились в одно: улучшение психического здоровья.

Интересно, что формальная восьминедельная программа не изменила механизмы работы системы — она лишь увеличила «дозу» осознанности у участников. Это значит, что ненадолго задержать внимание в настоящем моменте может каждый, независимо от тренировок.

Ранее была открыта методика омоложения клеток с помощью специального препарата.

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