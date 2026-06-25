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Наука

Ученые научились омолаживать клетки с помощью специального препарата

Биолог Судьина: найден способ омолаживать клетки и замедлять возрастные болезни
Максим Захаров/РИА Новости

Ученые нашли способ «омолаживать» клетки организма, замедляя развитие возрастных заболеваний. Они протестировали препарат ER-100, который на основе эпигенетического перепрограммирования возвращает активность генов клетки в молодое состояние без нарушения последовательности ДНК, рассказала RT младший научный сотрудник НИИ МКМ РУДН Анастасия Судьина.

По ее словам, использование нового метода уменьшает повреждения. Обычно обновление тканей происходит за счет гибели старых и создания новых клеток из стволовых или прогениторных. Однако с возрастом этот процесс нарушается из-за истощения стволовых клеток и снижения их функции. При этом старые клетки начинают накапливаться в организме, провоцируя преждевременное старение тканей и хроническое воспаление.

Основой препарата ER-100 стала технология OSK, которая оказывает воздействие на клетки, пояснила специалист.

«Она не уничтожает старые клетки и не стимулирует их апоптоз, а частично восстанавливает их функции, — добавила эксперт. — В клетках восстанавливается эпигенетический профиль, активируются механизмы репарации ДНК и нормализуется метаболизм».

По сути, новая технология позволяет старым клеткам начать функционировать как молодым, препятствуя накоплению их повреждений и последующей гибели, заключила Судьина.

Ранее ученые нашли способ продлить «молодость» иммунной системы с помощью чечевицы.

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