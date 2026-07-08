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Наука

Российские ученые выяснили, что вводит сообщества в хаос

НИУ ВШЭ: слабые связи между группами порождают хаос
Jacob Lund/Shutterstock/FOTODOM

Небольшое информационное воздействие одного социального сообщества на другое способно дестабилизировать поведение участников одной из групп, не затрагивая вторую, — показала математическая модель, разработанная учеными НИУ ВШЭ. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Основу модели составляет игра Новака–Мэя — разновидность классической дилеммы заключенного. В ней агенты расположены в узлах квадратной решетки и на каждом шаге выбирают одну из двух стратегий: сотрудничать ради общего выигрыша или действовать эгоистично. После каждого раунда агенты сравнивают свой результат с соседями и могут перенять более успешную стратегию.

Исследователи МИЭМ ВШЭ добавили в классическую модель второй слой: второе сообщество со своей решеткой, чье среднее состояние влияет на принятие решений агентами первого. Так авторы смоделировали ситуацию, когда поведение людей зависит не только от прямых контактов, но и от общего информационного фона — новостей, рейтингов, обсуждений в социальных сетях.

Чтобы оценить стабильность системы, исследователи подсчитывали долю участников, которые не меняли стратегию после начального этапа. Выяснилось, что обмен информацией между сообществами влияет на них по-разному: одно может сохранять внешнюю устойчивость, тогда как в другом агенты начинают хаотично менять стратегию.

Хаос при этом возникает не во всем сообществе одновременно. Средняя доля сотрудничающих может оставаться стабильной, однако это не означает покоя на уровне отдельных участников: они меняют решения постоянно. Примечательно, что для такого перехода не нужно сильное воздействие.

«Такой переход возникал не из-за случайных внешних воздействий: модель детерминирована. Однако даже небольшое различие в параметрах двух сообществ — например, в том, насколько выгодной оказывается стратегия отказа от сотрудничества, — могло резко изменить устойчивость системы», — объяснил заведующий Лабораторией вычислительной физики МИЭМ ВШЭ, профессор Лев Щур.

Ранее выяснилось, насколько сильно инопланетяне могут отличаться от людей.

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