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Наука

Ученые рассказали, насколько сильно инопланетяне могут отличаться от людей

UCR: сознание не привязано к земному типу биологии
FOTOKITA/Shutterstock/FOTODOM

Философы Калифорнийского университета в Риверсайде опубликовали работу, в которой утверждают: сознание, вероятно, не привязано к земному типу биологии и может возникать в существах, построенных из совершенно иных материалов. Их ключевой аргумент — «коперниканский принцип сознания». Об этом сообщает University of California - Riverside (UCR).

Эрик Швицгебель, заслуженный профессор философии Калифорнийского университета в Риверсайде, и Джереми Побер, постдокторант Лиссабонского университета, отталкиваются от концепции «субстратной гибкости»: свойство сознания, по их мнению, не обязано зависеть от конкретного физического вещества — подобно тому как чашка может быть сделана из стекла, пластика или металла. Книга существует в виде бумажных страниц и цифрового файла, и ни один из форматов не «правильнее» другого.

Авторы приводят консервативную оценку: за историю Вселенной в ней возникло не менее 1000 технологически развитых внеземных цивилизаций. Если хотя бы часть из них построена на отличной от земной биохимии, предполагать, что сознание доступно только существам с нашей нейробиологией, значит проявлять «терроцентризм» — ничем не обоснованный приоритет земной жизни. Авторы называют такой подход некопернианским предрассудком: история науки раз за разом показывала, что Земля не занимает особого места ни в Солнечной системе, ни в Галактике, ни во Вселенной.

«Вселенная может скрывать в себе разумы, более странные, чем мы способны вообразить», — отметил Швицгебель.

В вопросе о том, обладают ли сознанием современные системы ИИ, авторы занимают разные позиции, однако оба согласны: если сознание не требует биологии земного типа, то исключать возможность его возникновения у нейронных сетей лишь на том основании, что они кремниевые, — недостаточный аргумент.

Ранее состав межзвездной кометы 3I/ATLAS оказался не похожим ни на что известное.

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