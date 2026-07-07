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Наука

Антидепрессанты вызывают зависимость в 56–65% случаев

Нейробиолог Алипов: зависимость от антидепрессантов возникает у 56–65% пациентов
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Зависимость от антидепрессантов может возникнуть у половины пациентов, которые их принимают, — об этом «Газете.Ru» рассказал ученый-нейробиолог, врач, сотрудник учебного центра им. Бехтеревой Владимир Алипов.

По словам Алипова, не все ученые согласны с тем, что это можно назвать зависимостью, ведь у человека нет тяги к антидепрессантам. Психоэмоциональной зависимости не формируется, но, возможно, появляется физическая. Примерно такое же бывает и от приема нестероидных противовоспалительных (НПВС). Когда человек слишком часто принимает их, у него возникают абузусные головные боли.

«Важно отметить риски, связанные с формированием синдрома отмены антидепрессантов. Оценки различаются. Например, в журнале Lancet в 2024 году вышла работа, в которой частота возникновения синдрома отмены оценивалась в 15%. Но есть и другие работы, в которых говорится, что до 56–65% пациентов, которые прекратили принимать антидепрессанты, сталкиваются с синдромом отмены. В итоге человек ощущает такие симптомы: тошнота, головокружение, потливость, покалывания в теле, перепады настроения, тревожность, ажитация, нарушения сна и многие другие», — объяснил ученый.

Причем, чем дольше человек принимает антидепрессанты, тем выше риск развития синдрома отмены.

«В реальной практике часто люди принимают их полгода-год, кто-то даже больше, хотя в исследованиях срок приема антидепрессантов составляет 4–8 недель. Это первое. Второе: в исследованиях часто отслеживали возникновение синдрома отмены в течение 1–2 недель после его завершения. Это логично, так как в большинстве случаев симптомы появляются примерно через 1–2 недели. Однако это происходит не у всех пациентов. У многих синдром отмены может возникнуть через месяц или даже больше после прекращения приема антидепрессантов. В итоге риск того, что у человека возникнет синдром отмены, занижается», — рассказал нейробиолог.

Ранее сообщалось, что антидепрессанты оказались не эффективнее плацебо.

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