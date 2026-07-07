Антидепрессанты оказались не эффективнее плацебо

Антидепрессанты неэффективны по сравнению с плацебо. Это значит, что если мы в рамках клинического исследования будем давать пациентам антидепрессанты и плацебо, то результаты будут примерно одинаковые. Об этом «Газете.Ru» рассказал в интервью ученый-нейробиолог, врач, сотрудник учебного центра им. Бехтеревой Владимир Алипов.

«В 2024 году в Cambridge Press опубликовали исследование, в котором изучили данные сотен тысяч людей, принимавших антидепрессанты в Великобритании. В работе не сравнивали результаты с плацебо, а лишь отслеживали состояние пациентов, которым поставили диагноз «депрессия» и назначили лекарства. Исследователей интересовало, насколько улучшилось их состояние через год-два приема препаратов. Оказалось, что улучшение составило менее 4 баллов по шкале Гамильтона. Это значит, что человек с начальной оценкой в 23 балла (среднетяжелая депрессия) после двух лет лечения достигал лишь 19 баллов», — объяснил Алипов.

То есть после нескольких лет приема антидепрессантов его состояние оставалось на уровне средней депрессии, он не выздоравливал полностью. При этом риски, связанные с заболеванием, сохранялись.

«У ученых есть несколько объяснений такому эффекту. Первое — проблемы с самими клиническими исследованиями. Антидепрессанты действительно работают, но эффект проявляется позже, чем длится исследование. Второе — антидепрессанты работают примерно на том же уровне, что и плацебо, но не из-за эффекта плацебо. Третье мнение: антидепрессанты действительно влияют на уровень серотонина, но проблема в том, что у большинства людей с депрессией нет нарушений в системе серотонина, поэтому для них они бесполезны. И последнее можно описать фразой: а какая разница? Некоторые фармкомпании придерживались такой позиции, что да, действительно, антидепрессанты — это плацебо, но ведь они работают», — заметил нейробиолог.

Ранее нейробиолог развеял миф о том, что депрессия возникает из-за недостатка серотонина.