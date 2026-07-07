Выявлены тенденции заболеваемости раком среди молодых людей в России

Ученые НИИ онкологии Томского НИМЦ и Московского научно-исследовательского онкологического института им. Герцена установили, что наиболее распространенными онкологическими заболеваниями среди молодых мужчин являются колоректальный рак, рак лимфатической и кроветворной системы, кожи (исключая меланому), почек и щитовидной железы, а у женщин — рак молочной железы, шейки матки, щитовидки, яичников, а также лимфатической и кроветворной систем. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки России.

Исследователи проанализировали данные Федерального ракового регистра РФ – всего более 460 тыс. случаев заболеваемости с 2013 по 2023, у молодых людей от 20 до 44 лет. Общая заболеваемость онкологическими заболеваниями в молодом возрасте у женщин (112 случаев на 100 000 населения в 2023 году) вдвое превышает данный показатель у мужчин (57 случаев на 100 000 населения). Это обусловлено высоким удельным весом злокачественных новообразований репродуктивных органов: рака молочной железы, шейки матки и яичников. Тем не менее, столь значительная разница в заболеваемости позволяет предположить наличие других, пока не идентифицированных факторов онкологического риска, характерных для молодых женщин.

«У молодых мужчин наблюдается значительный рост заболеваемости колоректальным раком, раком щитовидной железы, печени, почек, желчного пузыря и меланомы, тогда как частота рака носоглотки, легких, желудка, гортани и сарком снижается. У женщин отмечается увеличение заболеваемости колоректальным раком, раком тонкой кишки, ротоглотки, щитовидной железы, полости рта, поджелудочной железы, молочной железы, меланомы и других опухолей кожи, при этом уменьшается заболеваемость раком губы, желудка, шейки матки и саркомами», – рассказала «Газете.Ru» Елена Колегова, научный сотрудник лаборатории биологии опухолевой прогрессии НИИ онкологии Томского НИМЦ.

При этом выявляемость рака щитовидной железы выросла на 90% как у мужчин, так и у женщин. При этом смертность не увеличилась, что с высокой долей вероятности связано с улучшением диагностики и методов визуализации, а также своевременным началом хирургического лечения.

В то же время, наблюдается тенденция к снижению заболеваемости раком шейки матки, что, вероятно, связано с улучшением цитологического скрининга и вакцинацией против вируса папилломы человека как в рамках региональных программ, так и в частном порядке. Снижение заболеваемости раком желудка у обоих полов может объясняться клинической практикой эрадикации Helicobacter pylori и повышением качества эндоскопических исследований, позволяющих выявлять и лечить предраковые состояния.

Значимость полученных данных заключается в выявлении злокачественных новообразований, демонстрирующих наиболее выраженный рост заболеваемости и требующих поиска этиологических факторов, понимания механизмов развития и повышения эффективности профилактики, ранней диагностики и лечения.

Ранее ученые связали сидячий образ жизни с риском возникновения рака.