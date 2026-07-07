Названы неочевидные привычки, повышающие риск развития рака

Сильное нагревание поцарапанных антипригарных сковородок и регулярное употребление сильно подгоревшего мяса могут повышать воздействие потенциально канцерогенных веществ на организм. Об этом рассказал врач-онколог Йири Кубеш в интервью британскому изданию Daily Mirror.

По словам специалиста, при сильном нагревании посуды с изношенным антипригарным покрытием в пищу могут попадать его частицы, а перегрев некоторых видов таких покрытий способен сопровождаться выделением нежелательных химических соединений. Хотя современные сковороды считаются безопасными при правильной эксплуатации, поврежденную посуду рекомендуется своевременно заменять.

Еще одной привычкой врач назвал регулярное употребление сильно обугленного мяса. При высокой температуре и подгорании в мясе образуются гетероциклические амины и полициклические ароматические углеводороды — вещества, которые в экспериментах связывают с повышенным канцерогенным потенциалом.

Кроме того, Кубеш посоветовал не пить воду из пластиковых бутылок, долго пролежавших в автомобиле в жаркую погоду. При нагревании некоторые виды пластика могут быстрее выделять химические вещества в содержимое бутылки.

При этом врач подчеркнул, что главными факторами риска рака по-прежнему остаются курение, злоупотребление алкоголем и воздействие радона в регионах с повышенной концентрацией этого природного радиоактивного газа. Он отметил, что онкологические заболевания обычно возникают под влиянием сразу нескольких факторов, а не одной отдельной привычки.

Ранее был совершен прорыв в лечении рака поджелудочной.