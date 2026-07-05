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Наука

Совершен прорыв в лечении рака поджелудочной

Oncotarget: новый класс молекул блокирует распространение рака поджелудочной
Komsan Loonprom/Shutterstock/FOTODOM

Химики из Флоридского университета A&M создали соединения, которые в лабораторных тестах заблокировали миграцию клеток рака поджелудочной железы более чем на 90% — даже при низких концентрациях вещества. Результаты опубликованы в журнале Oncotarget.

Рак поджелудочной железы — один из самых смертоносных видов онкологии: большинство опухолей выявляют уже на поздних стадиях, когда хирургическое удаление невозможно. Ключевую роль в 70–90% случаев играет ген KRAS: из-за его мутаций клетки начинают бесконтрольно делиться. KRAS — это молекулярный «выключатель», который в норме включает рост клеток по команде извне и выключает, когда в нем нет необходимости. При мутации он «зависает» во включенном состоянии и гонит клетку к бесконечному делению. Десятилетиями KRAS считался «недосягаемым» для лекарств: его поверхность не имеет удобных карманов для присоединения стандартных препаратов.

Авторы предложили другой подход: вместо того чтобы атаковать сам мутантный KRAS напрямую, они создали молекулы класса PCAI (ингибиторы белок-белковых взаимодействий KRAS), которые нарушают аномальные связи внутри белковой сети вокруг него. Самое активное соединение NSL-YHJ-2-27 заблокировало миграцию раковых клеток — то есть их способность расселяться по организму и давать метастазы — на 90%. При этом вещество активировало гены-супрессоры опухолей и подавляло гены, помогающие раку распространяться.

Дополнительная проверка на трехмерных мини-опухолях показала, что PCAIs разрушают актиновый «скелет» клетки — сеть белковых нитей, удерживающих ее форму и обеспечивающих движение. Без этого скелета раковая клетка не может двигаться и гибнет. PCAIs работают против нескольких вариантов мутаций KRAS, то есть потенциально применимы при раке поджелудочной, колоректальном и легочном раке. Все эксперименты выполнены на клеточных культурах; испытания на животных еще предстоят.

Ранее российские ученые получили уникальное антитело, одновременно бьющее в три болевые точки раковой опухоли.

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