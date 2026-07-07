Ученые впервые «услышали» жуткие сигналы, распространяющиеся между Сатурном и Энцеладом

За две недели до своей гибели в 2017 году зонд «Кассини» записал плазменные волны, распространяющиеся между Сатурном и его луной Энцеладом по линиям магнитного поля. Исследователи преобразовали в аудио запись и изучили ее. Работа опубликована в журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Звук в открытом космосе не распространяется: там нечему колебаться. Но плазменные волны — колебания заряженных частиц в магнитном поле — существуют в вакууме и попадают в звуковой диапазон частот. Поэтому исследователи могут преобразовать зарегистрированные прибором электрические сигналы в звук, ускорив запись: 16 минут данных умещаются в 28,5 секунды.

Инструмент RPWS («Радиофизика и плазменные волны») на «Кассини» зафиксировал, что плазменные волны путешествуют от Энцелада к Сатурну вдоль силовых линий магнитного поля, соединяющих два тела на расстоянии сотен тысяч километров. Получившийся сигнал ученые назвали «авроральным шипением» — он характерен для полярных сияний и был зафиксирован так близко к самой планете, а не в районе луны.

Планетолог Али Сулайман из Университета Айовы объяснил суть открытия: «Энцелад — это маленький генератор, который постоянно вращается вокруг Сатурна. Мы знаем, что он является непрерывным источником энергии. Теперь выяснилось, что Сатурн реагирует, запуская сигналы в форме плазменных волн через цепь магнитных силовых линий».

Это открытие углубило понимание связи между Сатурном и Энцеладом. Гейзеры Энцелада выбрасывают водяной пар в космос, питая одно из колец Сатурна. Магнитное поле планеты охватывает луну целиком — в отличие от Земли, Луна которой большую часть месяца находится за пределами земной магнитосферы. По мере приближения десятилетия со дня гибели «Кассини» (сентябрь 2027) ученые продолжают извлекать новые открытия из накопленных данных.

Ранее NASA анонсировало запуск миссии по спасению своего старейшего телескопа.