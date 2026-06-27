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NASA анонсировало запуск миссии по спасению своего старейшего телескопа

NASA запустит миссию по спасению своего старейшего телескопа 30 июня
Khairil Azhar Junos/Shutterstock/FOTODOM

NASA готовится поднять на более высокую орбиту свой старейший космический телескоп Swift. О пуске, запланированном на 30 июня, сообщается на официальном сайте агентства.

Спасательную миссию Swift Boost запустят с атолла Кваджалейн в составе Республики Маршалловы острова в южной части Тихого океана не ранее 6:23 по восточному времени (13:23 мск).

Ракета Рegasus XL доставит на орбиту разработанный компанией Katalyst Space роботизированный спутник LINK, который должен сблизиться с телескопом Swift, захватить его манипуляторами и в течение нескольких месяцев постепенно изменить траекторию движения, не позволив ему войти в плотные слои атмосферы.

«Если мы намерены по-настоящему обустроиться за пределами Земли, нам необходима возможность работать в космосе вручную — перемещать, чинить, заправлять и модернизировать спутники уже после их вывода на орбиту», — подчеркнул генеральный директор Katalyst Гонхи Ли.

LINK весит около 400 кг при высоте около 1,5 м — примерно втрое меньше Swift. Он оснащен тремя ионными двигателями, тремя роботизированными манипуляторами и солнечными панелями общей длиной шесть метров.

Орбита Swift, запущенного 22 года назад, изменилась на фоне усиления солнечной активности в последние годы. Чтобы замедлить снижение, специалисты Пенсильванского университета сократили энергопотребление телескопа за счет изменения положения солнечных батарей. По их расчетам, принятые меры позволят удерживать его на «безопасной высоте» до осени.

Ранее у Вселенной обнаружили космическую память.

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