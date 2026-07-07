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Наука

В России анонсировали производство препарата против гепатита В

Сеченовский университет получил грант на разработку препарата против гепатита В

Сеченовский университет и фармацевтическая компания «Р-Фарм» получили грант на производство препарата для лечения гепатита В с применением технологии генного редактирования CRISPR-Cas9. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе вуза.

Уточняется, что финансирование выделил Российский научный фонд. Эти средства помогут команде ученых перейти от лабораторной стадии к опытно-промышленному образцу. Разработчики рассчитывают создать препарат, способный удалять вирус гепатита B из зараженных клеток печени при помощи наночастиц с CRISPR-Cas9 комплексами.

Основой проекта является прототип, созданный учеными Сеченовского университета, который они собрали на базе биосовместимых наночастиц. Внутри них находятся комплексы CRISPR-Cas9, нацеленные на вирусную ДНК.

В университете пояснили, что технология CRISPR-Cas9, известная также как «молекулярные ножницы», основана на действии высокоточного белка-нуклеазы Cas9, который разрушает вирусную ДНК, не действуя на геном человека.

Ранее россиян предупредили о риске подхватить гепатит и дизентерию при купании в реке.

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