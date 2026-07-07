Загрязненный воздух изменяет гены сперматозоидов мужчин, выяснили ученые

Загрязненный воздух способен изменять работу генов в сперматозоидах, что потенциально может сказываться не только на мужской фертильности, но и на развитии будущего ребенка. Это показало исследование, опубликованное в журнале Human Reproduction (HR).

В исследовании приняли участие более двух тысяч мужчин из американского города Солт-Лейк-Сити. Ученые оценивали, воздействию каких загрязнителей воздуха подвергались участники в течение примерно трех месяцев — именно столько длится сперматогенез, то есть процесс формирования сперматозоидов. Анализ включал воздействие озона, диоксида азота, диоксида серы и мелкодисперсных частиц PM2.5.

Затем исследователи изучили образцы спермы более чем у 1200 мужчин и обнаружили 39 изменений в метилировании ДНК — химических «метках», которые не меняют саму последовательность генов, но могут усиливать или подавлять их активность.

Наиболее сильная связь наблюдалась для озона и диоксида азота — загрязнителей, уровень которых особенно высок в районах с интенсивным автомобильным движением и выбросами от сжигания топлива.

Особое внимание ученые обратили на изменения в гене GNAS*, который играет важную роль в раннем развитии эмбриона. Ранее нарушения его работы уже связывали со снижением качества спермы и проблемами развития зародыша.

По словам руководителя исследования Кэрри Ноблс, результаты не доказывают, что загрязнение воздуха напрямую вызывает бесплодие или осложнения беременности. Однако они показывают, что загрязнители способны влиять на эпигенетические механизмы — систему регулирования активности генов, которая формируется во время созревания сперматозоидов.

Авторы подчеркивают, что теперь необходимо выяснить, приводят ли обнаруженные изменения к реальному снижению мужской фертильности, а также могут ли они отражаться на течении беременности и здоровье детей. Кроме того, ученые планируют изучить влияние не только уличного, но и загрязнения воздуха внутри помещений.

Ранее в сперматозоидах нашли скрытые «часы старения».