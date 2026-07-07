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Наука

Развеян миф об опасности молока для щитовидной железы

Врач Бурлаков: молоко не ухудшает работу щитовидной железы
Shutterstock

Распространенное мнение о том, что молоко может вызывать заболевания щитовидной железы или ухудшать ее работу, не подтверждается научными данными. Об этом сообщил врач-диетолог Александр Бурлаков в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, молоко не является причиной развития аутоиммунного тиреоидита — хронического заболевания, при котором иммунная система по ошибке атакует клетки щитовидной железы. Основными факторами риска считаются наследственная предрасположенность, особенности иммунной системы и некоторые внешние факторы, но не употребление молочных продуктов.

Единственная доказанная особенность связана с приемом препарата Левотироксин, который назначают людям с недостаточной функцией щитовидной железы. Если запивать таблетку молоком, часть лекарства может хуже всасываться в кишечнике, из-за чего эффективность терапии снижается. Поэтому препарат рекомендуется принимать утром натощак, запивая обычной водой, а молоко и другие продукты употреблять не раньше чем через 30-60 минут.

Диетолог также опроверг распространенный миф о том, что молоко нарушает работу кишечника и препятствует усвоению йода, селена и железа — микроэлементов, необходимых для нормальной выработки гормонов щитовидной железы. По его словам, у здоровых людей при употреблении молока таких эффектов не возникает.

Исключение составляет лишь непереносимость лактозы — состояния, при котором организму не хватает фермента для переваривания молочного сахара. В этом случае после употребления молока могут возникать вздутие живота, боли и диарея, однако эти симптомы связаны с пищеварением и не влияют на состояние щитовидной железы.

Кроме того, современные исследования не подтверждают, что молоко усиливает воспалительные процессы в организме или создает дополнительную нагрузку на иммунную систему. Поэтому людям без медицинских противопоказаний нет необходимости исключать молочные продукты из рациона из-за опасений за здоровье щитовидной железы.

Ранее щитовидную железу назвали органом с самым интенсивным кровоснабжением.

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