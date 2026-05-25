Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Наука

Россиянам назвали орган с самым интенсивным кровоснабжением

ПНИПУ: на 10 граммов ткани щитовидной железы приходится около 56 мл крови в минуту
Антон Денисов/РИА «Новости»

25 мая отмечается Всемирный день щитовидной железы. Несмотря на небольшой размер — всего 15–25 граммов — этот орган регулирует обмен веществ, работу мозга и сердца, а также помогает организму приспосабливаться к жаре, холоду и смене сезонов. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха Валерий Литвинов.

По словам ученого, щитовидная железа — один из древнейших эндокринных органов позвоночных. Ее предшественником был эндостиль — орган примитивных морских животных, который фильтровал воду и накапливал йод.

«Прямым подтверждением служат современные миноги: их личинки имеют действующий эндостиль, а по мере взросления он превращается в настоящую щитовидную железу», — отметил Литвинов.

Щитовидная железа играет ключевую роль уже на ранних этапах развития человека. В первом триместре беременности собственная щитовидка плода еще не работает, поэтому развитие мозга полностью зависит от материнских гормонов. Их выраженный дефицит может привести к тяжелым нарушениям, включая кретинизм. Именно поэтому всем новорожденным проводят скрининг на врожденный гипотиреоз.

Влияние щитовидной железы на мозг сохраняется и во взрослом возрасте. Даже скрытое снижение ее функции может ухудшать память, внимание и скорость реакции.

«Эти изменения часто развиваются постепенно и сначала воспринимаются как стресс или переутомление. Но при гипотиреозе они связаны с замедлением обменных процессов в нервных клетках», — пояснил эксперт.

Еще одна особенность органа — крайне интенсивное кровоснабжение. На 10 граммов ткани щитовидной железы приходится около 56 мл крови в минуту — это значительно больше, чем у мышц или почек. При повышенной выработке гормонов этот показатель может увеличиваться еще сильнее.

Кроме того, щитовидная железа участвует в терморегуляции. При недостатке гормонов снижается потоотделение, что ухудшает охлаждение организма. Одновременно железа активирует бурую жировую ткань, которая не запасает энергию, а расходует ее на производство тепла.

Работа органа также меняется в зависимости от времени года. В темное время года под действием мелатонина активность щитовидной железы снижается, а при увеличении светового дня — возрастает.

Наконец, гормоны щитовидной железы напрямую влияют на сердце и сосуды. Их избыток может вызывать тахикардию и повышать риск нарушений ритма, включая мерцательную аритмию, а недостаток — приводить к замедлению пульса.

Ранее россиян предупредили, какие действия делают еду на пикнике опасной для здоровья.

 
Теперь вы знаете
Месть Киеву, заминированный газовоз под Петербургом и пляжный сезон в Анапе. Главное за 25 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!