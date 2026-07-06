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Наука

Высокая температура воздуха может вызвать обострение неврологических заболеваний

Врач Бадалян: высокая температура может временно ухудшить неврологические симптомы
KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

Высокая температура может вызывать временное ухудшение неврологических симптомов и самочувствия у пациентов с некоторыми заболеваниями нервной системы, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры неврологии Пироговского Университета Карине Бадалян.

«Наиболее известный пример — это рассеянный склероз, при котором перегрев способен временно усиливать существующие неврологические симптомы (феномен Утхоффа). Важно понимать, что высокая температура не провоцирует появление новых очагов поражения и не приводит к истинному обострению заболевания. Жара также может ухудшать самочувствие пациентов с болезнью Паркинсона, вегетативными нарушениями, последствиями инсульта и некоторыми формами эпилепсии. Дополнительную роль играют обезвоживание и нарушения электролитного баланса», — объяснила доктор.

У здорового человека само по себе солнечное излучение не оказывает прямого повреждающего воздействия на нервную систему. Однако длительное пребывание под прямыми солнечными лучами способствует перегреву организма и повышает риск теплового истощения и теплового удара, которые могут сопровождаться неврологическими нарушениями.

«Тепловой удар является неотложным состоянием и может сопровождаться головной болью, спутанностью сознания, нарушением координации, судорогами и потерей сознания. В тяжелых случаях возможно стойкое повреждение нервной системы. Солнечный ожог сам по себе обычно ограничивается поражением кожи, однако выраженные ожоги могут сопровождаться общей слабостью, головной болью и ухудшением самочувствия вследствие перегрева, обезвоживания и системной воспалительной реакции», — рассказал врач.

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