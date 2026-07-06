Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Наука

Врач рассказали, при каких заболеваниях возникают проблемы с эрекцией

FCDH: эректильная дисфункция может быть связана с раком поджелудочной железы
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Эректильная дисфункция в некоторых случаях может быть ранним признаком сахарного диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы и рака поджелудочной железы. К такому выводу пришли специалисты Римского университета Тор Вергата, проанализировав данные десятков крупных проспективных исследований. Результаты обзора опубликованы в журнале Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare (FCDH).

Авторы отмечают, что эректильную дисфункцию (ЭД) не следует рассматривать исключительно как нарушение половой функции. Во многих случаях она отражает системные изменения в организме, прежде всего повреждение сосудов.

Метаанализ показал, что у мужчин с ЭД риск развития сердечно-сосудистых заболеваний примерно в 1,4 раза выше, чем у мужчин без этого нарушения. По словам исследователей, причина связана с особенностями кровоснабжения: для нормальной эрекции необходим полноценный кровоток по мелким артериям полового члена диаметром всего один-два мм. Эти сосуды повреждаются при атеросклерозе и нарушении функции эндотелия раньше, чем более крупные коронарные артерии, питающие сердце.

Из-за этого проблемы с эрекцией могут появляться за несколько лет до первых симптомов ишемической болезни сердца, инфаркта или инсульта и служить ранним сигналом начинающегося сосудистого заболевания.

Кроме того, обзор показал связь эректильной дисфункции с повышенным риском развития сахарного диабета второго типа. В некоторых случаях нарушение эрекции возникает еще до постановки этого диагноза. Авторы также отмечают выявленную в ряде исследований связь ЭД с повышенным риском рака поджелудочной железы, хотя этот вопрос требует дальнейшего изучения.

Исследователи считают, что появление эректильной дисфункции, особенно у мужчин среднего возраста без очевидных причин, должно стать поводом не только для консультации уролога, но и для комплексного обследования сердечно-сосудистой системы и оценки факторов риска диабета. По мнению авторов, включение ЭД в программы кардиологического скрининга может помочь выявлять опасные заболевания на ранних стадиях, когда их лечение наиболее эффективно.

Ранее врач рассказала, как можно улучшить качество эрекции.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Топ-15 древнейших городов России — от «Каспийских ворот» до щита от крестоносцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!