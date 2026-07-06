Ученые опровергли миф о врожденном превосходстве ведущей руки

Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили, что преимущество ведущей руки при выполнении сложных движений связано не с врожденными особенностями мозга, а с многолетней практикой. Результаты эксперимента показывают, что решающую роль играет накопленный двигательный опыт. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Преимущество правой или левой руки считается одной из фундаментальных особенностей человека и многих животных. Долгое время преобладала теория, согласно которой доминирующее полушарие мозга изначально лучше приспособлено к выполнению сложных движений. У приматов, кошек, кенгуру и мышей также есть тенденция к предпочтению одной из рук (лап), однако в животном мире это явление не столь ярко выражено, как у людей.

Чтобы проверить эту гипотезу, ученые попросили здоровых добровольцев выполнить серию двигательных заданий, а их движения фиксировали с помощью системы видеотрекинга. Участники должны были дотянуться до цели, взять предмет, а затем выполнить более сложную задачу — использовать длинную палку, чтобы достать удаленный объект.

Оказалось, что в простых заданиях обе руки справлялись одинаково хорошо. Различия проявлялись лишь при использовании инструмента: ведущая рука быстрее приспосабливалась к новым условиям и эффективнее осваивала непривычное движение.

По мнению авторов, результаты говорят о том, что это преимущество формируется благодаря многолетнему опыту использования ведущей руки, а не из-за ее врожденного превосходства. Исследование помогает лучше понять механизмы моторного обучения и нейропластичности и может найти применение при разработке программ реабилитации после травм и инсульта.

Ранее стало известно, что появилось у предков человека раньше — большой мозг или большое тело.