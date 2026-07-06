Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Наука

Ученые опровергли миф о врожденном превосходстве ведущей руки

PNAS: выбор ведущей руки не зависит от изначальных «настроек» мозга
PhotoByToR/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили, что преимущество ведущей руки при выполнении сложных движений связано не с врожденными особенностями мозга, а с многолетней практикой. Результаты эксперимента показывают, что решающую роль играет накопленный двигательный опыт. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Преимущество правой или левой руки считается одной из фундаментальных особенностей человека и многих животных. Долгое время преобладала теория, согласно которой доминирующее полушарие мозга изначально лучше приспособлено к выполнению сложных движений. У приматов, кошек, кенгуру и мышей также есть тенденция к предпочтению одной из рук (лап), однако в животном мире это явление не столь ярко выражено, как у людей.

Чтобы проверить эту гипотезу, ученые попросили здоровых добровольцев выполнить серию двигательных заданий, а их движения фиксировали с помощью системы видеотрекинга. Участники должны были дотянуться до цели, взять предмет, а затем выполнить более сложную задачу — использовать длинную палку, чтобы достать удаленный объект.

Оказалось, что в простых заданиях обе руки справлялись одинаково хорошо. Различия проявлялись лишь при использовании инструмента: ведущая рука быстрее приспосабливалась к новым условиям и эффективнее осваивала непривычное движение.

По мнению авторов, результаты говорят о том, что это преимущество формируется благодаря многолетнему опыту использования ведущей руки, а не из-за ее врожденного превосходства. Исследование помогает лучше понять механизмы моторного обучения и нейропластичности и может найти применение при разработке программ реабилитации после травм и инсульта.

Ранее стало известно, что появилось у предков человека раньше — большой мозг или большое тело.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Болеть vs работать. Можно ли закрыть больничный раньше срока и как его оплатят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!