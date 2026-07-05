Стало известно, что появилось у предков человека раньше — большой мозг или большое тело

Ученые из Оксфордского университета выяснили, что у приматов увеличение размеров тела обычно происходило раньше роста мозга. Однако позже мозг продолжал увеличиваться быстрее, чем этого требовали размеры тела, что способствовало развитию более высоких когнитивных способностей. Результаты исследования опубликованы в PLOS ONE.

Автор работы заново проанализировал данные, на основе которых более 20 лет назад была отвергнута гипотеза «отставания мозга». Тогда считалось, что увеличение тела не связано с последующим ростом мозга. Использование более точных генетических данных и современных методов статистического анализа показали обратное: у многих линий приматов мозг действительно увеличивался спустя некоторое время после роста тела.

При этом у обезьян и человекообразных обезьян эволюция на этом не остановилась. Их мозг продолжал расти, превысив размеры, которые можно было бы ожидать только исходя из массы тела. По мнению исследователя, это позволило животным перейти на более высокий уровень когнитивных способностей.

Анализ также показал, что быстрее всего мозг увеличивался у линии обезьян и человекообразных обезьян Старого Света (гоминоидов), включая предков человека. Эти приматы питались преимущественно фруктами, семенами и орехами, которые обеспечивали организм большим количеством энергии.

У лемуров, лори и их родственников такой закономерности не наблюдалось: после увеличения размеров тела их мозг практически не продолжал расти.

Еще одним важным фактором могла стать социальная жизнь. У видов, живших большими группами (австралопитек афарского, Homo erectus) и чаще выходивших на открытые пространства, мозг был крупнее. Исследователь предполагает, что необходимость поддерживать сложные социальные связи и защищаться от хищников способствовала дальнейшему развитию интеллекта.

По мнению автора работы, результаты позволяют пересмотреть представления об эволюции приматов. Рост тела действительно мог стать первым этапом, однако именно последующее увеличение мозга стало ключевым фактором появления более сложного поведения и высоких когнитивных способностей.

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