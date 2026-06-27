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Наука

На Марсе впервые обнаружены сложные органические соединения

SA: марсоход Perseverance нашел сложные органические соединения в породах Езеро
He Zhu/commons.wikimedia.org (CC BY 4.0)

Марсоход NASA Perseverance обнаружил макромолекулярный углерод в породах кратера Езеро — территории древнего озера, существовавшего около 3,7 миллиарда лет назад. Это самая близкая к поверхности Марса находка органического вещества из всех зафиксированных на планете. Работа опубликована в журнале Science Advances (SA).

Ученые использовали инструмент SHERLOC на борту марсохода для исследования пород обнажения Брайт-Эйнджел в речном канале Неретва Валлис. Одна из исследованных пород — знаменитый мергелевый камень «Шайава Фолс» с пятнистым узором, напоминающим леопардовую окраску. Именно эти пятна ранее породили дискуссии о возможном биологическом происхождении.

«Обнаружение макромолекулярного углерода на неподготовленной поверхности породы представляет собой самую мелкозалегающую находку органики на поверхности Марса. Это говорит о том, что органические вещества могли быть относительно недавно обнажены или были защищены минералами с фотозащитными свойствами», — сообщил Кайл Ускерт, астробиолог Лаборатории реактивного движения NASA.

Спектральные характеристики углерода совпадают как с абиотическими источниками — метеоритами и гидротермальными породами, — так и с биотическими, включая микробные маты и каменный уголь.

«Мы не можем использовать эти данные для приписывания найденного углерода какому-либо конкретному источнику, поэтому биологический синтез не исключен», — уточнила Эшли Мерфи, геолог, Институт планетарных наук.

Разгадать происхождение соединений смогут только лаборатории на Земле после доставки марсианских образцов.

Ранее ученые обнаружили в Солнечной системе следы гигантской планеты.

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