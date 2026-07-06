Россиянам рассказали, сколько времени переболевший Эболой может выделять вирус

Онищенко: вирус Эболы может выявляться у переболевшего в течение полугода

У переболевшего лихорадкой Эбола вирус может выявляться в течение полугода после выздоровления. Об этом ТАСС рассказал эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

По его словам, опасность Эболы заключается в том, что после того, как заболевший выжил и выздоровел, он еще полгода будет выделять вирус.

28 июня сообщалось, что Эбола и хантавирус на ранних стадиях могут напоминать грипп. Сходство первых симптомов с гриппом или другими распространенными вирусными заболеваниями значительно затрудняет раннюю диагностику.

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республики (ДР) Конго и Уганеде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Против распространяющегося штамма Бундибугио не существует методов лечения и вакцин. Случаи лихорадки подтверждены в трех провинциях ДР Конго и Уганде.

Ранее во Франции из больницы выписали первого пациента с лихорадкой Эбола.