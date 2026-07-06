Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Наука

Россиянам рассказали, сколько времени переболевший Эболой может выделять вирус

Онищенко: вирус Эболы может выявляться у переболевшего в течение полугода
Gradel Muyisa Mumbere/Reuters

У переболевшего лихорадкой Эбола вирус может выявляться в течение полугода после выздоровления. Об этом ТАСС рассказал эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

По его словам, опасность Эболы заключается в том, что после того, как заболевший выжил и выздоровел, он еще полгода будет выделять вирус.

28 июня сообщалось, что Эбола и хантавирус на ранних стадиях могут напоминать грипп. Сходство первых симптомов с гриппом или другими распространенными вирусными заболеваниями значительно затрудняет раннюю диагностику.

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республики (ДР) Конго и Уганеде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Против распространяющегося штамма Бундибугио не существует методов лечения и вакцин. Случаи лихорадки подтверждены в трех провинциях ДР Конго и Уганде.

Ранее во Франции из больницы выписали первого пациента с лихорадкой Эбола.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
14 фильмов-путешествий, после которых захочется паковать чемоданы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!