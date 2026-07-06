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Наука

Ученых удивило количество людей, недовольных своим либидо

JSMT: больше половины взрослых людей недовольны своим либидо
oneinchpunch/Shutterstock/FOTODOM

Более половины взрослых людей испытывают тревогу по поводу своего полового влечения — чаще всего считая его слишком низким или отличным от желаний партнера. К такому выводу пришел профессор Кэролайн Пукалл, обладатель звания Canada Research Chair в области сексуальности и здоровья из Университета Куинс. Работа опубликована в журнале в журнале Journal of Sex & Marital Therapy (JSMT).

Исследование охватило 1317 взрослых, заполнивших онлайн-анкету. Участников спрашивали, беспокоит ли их уровень либидо, и если да — то в чем именно.

Выяснилось, что тревогу по поводу полового влечения испытывают 57,1% опрошенных. Из них 47,5% считают свое влечение слишком низким, 42,4% указали на несоответствие с уровнем влечения партнера, и лишь 7,6% обеспокоены чрезмерно высоким либидо.

Главной причиной сниженного влечения участники назвали проблемы психического здоровья — их отметили 44,3% беспокоящихся. На втором месте — хроническая усталость и стресс. Гормональные нарушения и заболевания заняли третье место.

Женщины выражали тревогу по поводу либидо значительно чаще, чем мужчины. Авторы связывают это с тем, что женское сексуальное влечение теснее завязано на эмоциональном фоне и качестве отношений, тогда как у мужчин оно в большей степени определяется физиологическими факторами.

Пукалл подчеркнул: само по себе низкое либидо не является проблемой — проблемой оно становится лишь тогда, когда вызывает выраженный дистресс у человека или создает конфликт в паре. Исследование указывает на необходимость нормализовать разговор о сексуальном влечении в клинической практике — врачи крайне редко спрашивают пациентов об этом аспекте здоровья.

Ранее был развеян стереотип о связи сильных романтических чувств с частым сексом.

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