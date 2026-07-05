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Наука

Ученые выявили возраст пика умственных способностей человека

Intelligence: пик умственных способностей человека приходится на 55–60 лет
Billion Photos/Shutterstock/FOTODOM

Комплексная психологическая зрелость человека — сочетание умственных способностей, черт личности и эмоционального интеллекта — достигает своего максимума в 55–60 лет, а не в молодости, как принято считать, выяснили психологи из Австралии и Польши. Исследование опубликовано в журнале Intelligence.

Авторы — Жиль Жиньяк из Университета Западной Австралии и Марцин Заенковски из Варшавского университета — впервые объединили девять категорий психологических характеристик в единый Индекс когнитивно-личностного функционирования. В него вошли когнитивные способности, черты «Большой пятерки» (открытость, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность, нейротизм), эмоциональный интеллект, финансовая грамотность, устойчивость к когнитивным искажениям, когнитивная гибкость, эмпатия и так называемая потребность в познании — стремление размышлять ради самого мышления.

Результаты показали: каждая отдельная способность имеет собственную траекторию. Флюидный интеллект — способность решать новые задачи «на лету», без опоры на прошлый опыт — пикует в районе 20 лет и затем постепенно снижается. Кристаллизованный интеллект — накопленные знания и словарный запас — растёт вплоть до 60 лет. Эмоциональный интеллект достигает пика в 40-е. Финансовая грамотность и моральное мышление — в 60–70 лет.

Когда авторы сложили все девять показателей в единый индекс, пик пришелся на 55–60 лет. При этом в 85 лет суммарный балл соответствует результату в 18 лет — но из совершенно других компонентов: у подростка высок флюидный интеллект, у пожилого — мудрость и эмоциональная регуляция.

Практический вывод исследователей: оптимальный возраст для принятия сложных ответственных решений — от 40 до 65 лет. В этом диапазоне человек сочетает умственную гибкость с накопленным опытом.

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