Стало известно, в каких случаях эректильная дисфункция может быть смертельно опасной

Эректильная дисфункция способна предупреждать о надвигающихся болезнях сердца, сосудов и диабете за несколько лет до их манифестации — и ее следует включить в стандартный кардиологический скрининг, утверждают авторы нового обзора, опубликованного в журнале Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare (FCDH).

Работа выполнена под редакцией Эмануэле Яннини, профессора медицины из Римского университета Тор Вергата. Исследователи проанализировали данные десятков крупных проспективных исследований и пришли к однозначному выводу: эректильная дисфункция (ЭД) — неспособность достигать или поддерживать эрекцию — не является изолированной проблемой, а представляет собой симптом системного поражения сосудов и обменных нарушений.

Метаанализ показал, что у мужчин с ЭД риск сердечно-сосудистых заболеваний в 1,4 раза выше, чем у мужчин без нее. Это объясняется общей биологией: эрекция возможна только при нормальном кровотоке в мелких сосудах. Пенильные артерии диаметром около 1–2 мм реагируют на повреждение эндотелия (внутреннего слоя сосудов) раньше, чем коронарные артерии диаметром 3–4 мм. Иными словами, ЭД — это ранний сигнал того, что сосуды по всему организму начинают страдать.

Кроме того, ЭД нередко предшествует диабету 2 типа на несколько лет и связана с повышенным риском рака поджелудочной железы. Авторы используют образное название — «канарейка в угольной шахте»: горняки брали птицу в шахту, потому что она первой реагировала на опасный газ. Так же и ЭД первой сигнализирует о скрытом системном неблагополучии.

Ранее был назван витамин, дефицит которого повышает риск деменции и инсульта.