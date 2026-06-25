Назван витамин, дефицит которого повышает риск деменции и инсульта

Недостаток витамина B12 может быть связан не только с анемией и слабостью, но и с повышенным риском деменции и инсульта. К такому выводу пришли ученые из Больницы Чи Мэй (Китай). Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Ученые проанализировали данные более 258 тысяч человек старше 50 лет. Исследователи сравнили состояние людей с устойчиво низким уровнем витамина B12 — менее 300 пикограммов на миллилитр в двух последовательных анализах крови — и участников с нормальными показателями. Наблюдение продолжалось в течение десяти лет.

За это время у людей с дефицитом витамина риск развития деменции возрос на 33% по сравнению с контрольной группой. Кроме того, в этой группе чаще диагностировали болезнь Альцгеймера, сосудистую деменцию, легкие когнитивные нарушения и инсульт. Участники с выраженным дефицитом витамина B12 — менее 200 пикограммов на миллилитр — сталкивались с деменцией уже на 64% чаще по сравнению с людьми с нормальным уровнем вещества в организме.

По словам авторов исследования, витамин B12 необходим для нормальной работы нервной системы. Он участвует в образовании защитной оболочки нервных волокон, синтезе ДНК и обмене веществ в клетках мозга.

«Его недостаток может способствовать повреждению нервных клеток и кровеносных сосудов, что потенциально увеличивает риск когнитивных нарушений и сосудистых катастроф», — заключили ученые.

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