У самого известного в мире биохакера выявили неизлечимое заболевание

Американский предприниматель и последователь здорового образа жизни Брайан Джонсон сообщил, что у него диагностировали аутоиммунный гастрит — хроническое заболевание, при котором иммунная система атакует собственную слизистую желудка. Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на информацию из социальных сетей Джонсона.

Брайан Джонсон известен как один из самых известных биохакеров мира. В рамках проекта Blueprint он ежедневно принимает десятки препаратов, придерживается строгой веганской диеты, постоянно контролирует показатели организма и проходит регулярные медицинские обследования. Ранее он также стал известен экспериментами по переливанию плазмы крови от своего сына, однако позже отказался от этой процедуры, заявив, что не обнаружил доказательств ее эффективности.

Несмотря на многолетние попытки максимально замедлить старение организма и ежегодные расходы на здоровье в размере около двух миллионов долларов, болезнь обнаружили лишь после комплексного обследования.

Аутоиммунный гастрит приводит к постепенному разрушению клеток желудка, нарушает усвоение витамина В12 и железа, повышая риск анемии и рака желудка. По словам Джонсона, заболевание долгое время протекало практически бессимптомно. Поводом для углубленного обследования стали хронически низкие показатели запасов железа, которые не удавалось восстановить даже с помощью добавок. Диагноз подтвердили анализы на антитела и биопсия слизистой желудка.

По словам предпринимателя, современная медицина пока не умеет полноценно лечить аутоиммунный гастрит — терапия сводится к коррекции дефицита витамина В12, железа и наблюдению за состоянием слизистой желудка. Джонсон заявил, что намерен искать новые способы борьбы с заболеванием и публиковать результаты своих исследований.

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