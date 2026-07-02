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Наука

Ученые открыли в природе неожиданный способ борьбы с вирусами

Nature: белок CARDIB способен управлять иммунитетом у беспозвоночных
SergeyNikolaevich/Shutterstock/FOTODOM

Белок CARDIB в морских анемонах в норме угнетает противовирусный ответ иммунной системы, однако при его удалении животные становятся уязвимее к вирусам — это парадоксальное открытие совершили ученые Еврейского университета Иерусалима. Работа опубликована в журнале Nature Ecology & Evolution.

Тон Шарони и профессор Йеху Моран с коллегами из Университета Северной Каролины в Шарлотте изучали иммунную систему морских анемонов — беспозвоночных, эволюционно отдаленных от позвоночных более чем на 600 млн лет. Именно для таких «живых ископаемых» исследование иммунитета особенно ценно: оно позволяет понять, как работала базовая противовирусная защита еще до формирования адаптивного иммунитета позвоночных.

Белок CARDIB оказался функциональным аналогом белка MAVS, играющего ключевую роль в противовирусном иммунитете человека. Однако действует он принципиально иначе: если у людей MAVS активирует иммунный ответ, то у анемонов CARDIB его подавляет. Когда исследователи удалили ген CARDIB с помощью метода CRISPR, животные не стали более защищёнными — напротив, они оказались значительно уязвимее к вирусным инфекциям.

Авторы проверили гипотезу в природных условиях: эксперименты проводились в мезокосмах — контролируемых природных бассейнах у побережья Южной Каролины. Такой подход позволил исследовать иммунный ответ анемонов в реалистичных экологических условиях, а не только в лаборатории. Открытие указывает на то, что эволюция иммунных систем у беспозвоночных и позвоночных могла идти совершенно разными путями.

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