Назван один из самых надежных предвестников деменции

Пожилые люди с симптомами депрессии — даже без нарушений сна — рискуют заболеть деменцией значимо сильнее, чем те, у кого есть только бессонница. Такой вывод сделали исследователи Университета Джонса Хопкинса, наблюдавшие более 6200 американцев в возрасте от 65 лет на протяжении 12 лет. Работа опубликована в журнале Journal of Affective Disorders (JAD).

Деменция — это прогрессирующее снижение памяти, мышления и способности выполнять повседневные задачи. Каждый год в мире ее диагностируют у миллионов человек, и возможность выявить группы риска заранее остается одной из главных задач медицины. Соня Лю и Чжуньсинь Ли проанализировали данные американского Национального исследования здоровья и возрастных тенденций: 6226 участников без деменции на старте наблюдались с 2011 по 2023 год, а их симптомы депрессии и сна переоценивались при каждом раунде опросов.

Участников разделили на четыре группы: без симптомов вообще, только с депрессией, только с бессонницей, и с тем и другим одновременно. Оказалось, что у людей с обоими симптомами риск развить деменцию был на 37% выше, чем у тех, у кого нет ни того, ни другого, и на 25% выше, чем у группы с только бессонницей. Однако самым неожиданным стало другое: группа «только депрессия» не отличалась по риску деменции от группы «депрессия плюс бессонница». Иными словами, добавление бессонницы к депрессии практически не ухудшало прогноз.

У участников старше 75 лет «только депрессия» в ряде анализов даже превосходила по риску группу с обоими симптомами. Авторы предупреждают: наблюдательное исследование не доказывает причинно-следственной связи — сама депрессия может быть не причиной деменции, а ее ранним признаком, когда изменения в мозге уже начались.

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