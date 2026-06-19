Выявлена неожиданная связь между сахарным диабетом и деменцией

Связь между диабетом и деменцией становится все более очевидной. Исследования показывают, что нарушения обмена сахара влияют на здоровье мозга, а изменения в мозге, в свою очередь, могут отражаться на риске развития диабета. Ученые собрали данные, которые помогают лучше понять эту двустороннюю связь. Об этом сообщает портал The Conversation.

Одно из наиболее убедительных наблюдений заключается в том, что люди с диабетом примерно на 60% чаще сталкиваются с деменцией, чем те, кто не страдает этим заболеванием. Кроме того, частые эпизоды низкого уровня сахара в крови связаны с повышенным риском ухудшения когнитивных функций.

В центре этой связи находится инсулинорезистентность — состояние, при котором клетки организма хуже реагируют на инсулин. Обычно оно ассоциируется с печенью и мышцами, однако исследования показывают, что аналогичные процессы происходят и в головном мозге. При болезни Альцгеймера клетки мозга могут хуже использовать глюкозу в качестве источника энергии, что способствует ухудшению памяти и других когнитивных функций.

Некоторые ученые даже неофициально называют болезнь Альцгеймера «диабетом третьего типа». Хотя этот термин не признан медицинским сообществом, он отражает тот факт, что у пациентов с деменцией часто наблюдаются нарушения обмена глюкозы в мозге.

Интересно, что связь может работать и в обратную сторону. У людей с болезнью Альцгеймера нередко обнаруживают повышенный уровень сахара в крови натощак даже при отсутствии диабета. Эксперименты на животных также показали, что изменения в мозге, характерные для болезни Альцгеймера, способны влиять на регуляцию уровня глюкозы в организме.

Еще одним общим механизмом являются повреждения кровеносных сосудов. Диабет разрушает сосудистую систему, что приводит к осложнениям со стороны сердца, почек и глаз. Мозг также страдает от недостаточного кровоснабжения и хронического воспаления, которые считаются важными факторами развития деменции.

По мнению исследователей, накопленные данные свидетельствуют о том, что контроль диабета помогает сохранить не только здоровье сердца и почек, но и функции мозга. Однако пока остается открытым вопрос, способны ли противодиабетические препараты снижать риск деменции у людей, которые не страдают нарушениями обмена глюкозы.

Тем не менее успехи диабетологии уже привели к созданию более десятка классов лекарств, многие из которых уменьшают воспаление и улучшают чувствительность к инсулину. Возможно, одним из дополнительных преимуществ этих препаратов окажется замедление возрастных изменений мозга и снижение риска деменции.

Ранее были названы продукты, повышающие риск деменции, даже при полностью здоровом рационе.