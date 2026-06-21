Россиянам рассказали о неожиданной связи бабочек и динозавров

Бабочки появились на Земле около 190 миллионов лет назад — задолго до возникновения цветковых растений и примерно в одно время с динозаврами. Первые представители этих насекомых были мелкими и невзрачными, а их расцвет начался лишь после появления цветов, рассказала ученый секретарь кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского Политеха Мария Комбарова. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам исследовательницы, древние бабочки сильно отличались от современных ярких махаонов и аполлонов. Их гусеницы питались листьями и корнями растений, а взрослые особи либо продолжали поедать растительную пищу, либо жили настолько недолго, что вовсе не питались. Некоторые потомки этих примитивных насекомых сохранились до наших дней в виде первичных зубатых молей с размахом крыльев всего несколько миллиметров.

Ситуация изменилась в меловом периоде, когда появились цветковые растения. Они начали производить питательную пыльцу и сладкий нектар, а бабочки постепенно приспособились к новому источнику пищи. В результате совместной эволюции у растений сформировались нектарники и ароматические железы для привлечения опылителей, а у бабочек — хоботки разной длины для добычи нектара из цветков различной формы. Сегодня ученые насчитывают около 175 тысяч видов этих насекомых.

Исследовательница также объяснила, почему окраска крыльев одного и того же вида может меняться в зависимости от сезона. Этот эффект связан с выработкой пигмента меланина. В холодную погоду его синтез усиливается, благодаря чему крылья становятся темнее и лучше поглощают солнечное тепло. В теплую погоду окраска, наоборот, светлеет. Подобные изменения наблюдаются, например, у широко распространенной в России бабочки траурницы.

Кроме того, некоторые виды приспосабливаются к городской среде. Так, у березовой пяденицы в промышленных районах чаще встречаются темные особи, которые лучше маскируются на покрытых сажей стволах деревьев.

Мария Комбарова напомнила, что трогать бабочек руками не рекомендуется. Помимо повреждения чешуек на крыльях, прикосновение может нарушить работу тонких сосудов, по которым циркулирует гемолимфа — аналог крови у насекомых. Особенно опасно это для недавно появившихся из куколки особей, чьи крылья еще не успели полностью расправиться.

Ученая также отметила, что вкусовые рецепторы у бабочек находятся на лапках. С их помощью насекомые мгновенно определяют, подходит ли растение для откладывания яиц и смогут ли будущие гусеницы питаться его листьями.

Во многих странах Азии и Африки бабочки и их гусеницы используются в пищу. По данным Марии Комбаровой, только в Индии ежегодно употребляют около 20 тысяч тонн этих насекомых, а в Таиланде и Китае продукты из гусениц входят в состав различных блюд и детского питания.

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