Названы четыре группы лекарств, которые нельзя запивать кофе

Кофе может снижать эффективность и повышать риск побочных эффектов при приеме антибиотиков, лекарств от простуды, препаратов для лечения заболеваний щитовидной железы и психических расстройств. Об этом предупредила фармацевт София Ортега, эксперта цитирует Daily Mail.

По словам специалистки, особую осторожность стоит соблюдать при сочетании кофе с препаратами для лечения заболеваний щитовидной железы. Кофеин способен ухудшать всасывание таких лекарств в кишечнике, из-за чего организм получает меньшую дозу действующего вещества, чем рассчитывал врач. Это особенно важно для пациентов, принимающих гормональные препараты утром натощак.

Кроме того, Ортега посоветовала не запивать кофе лекарства для лечения психических расстройств. Она пояснила, что содержащиеся в напитке дубильные вещества могут замедлять всасывание препаратов. В результате меняется скорость их попадания в кровь, а значит — и ожидаемый терапевтический эффект.

Фармацевт также отнесла к потенциально опасным сочетаниям кофе с некоторыми препаратами от простуды и стимуляторами нервной системы. Дело в том, что кофеин сам по себе активирует работу сердца и нервной системы: учащает пульс, повышает давление и усиливает возбуждение. При комбинации с лекарствами, обладающими похожим действием, этот эффект может усиливаться и вызывать дрожь, тревожность, бессонницу или сердцебиение.

Отдельное внимание специалистк призвала уделять антибиотикам из группы фторхинолонов (ципрофлоксацин, норфлоксацин, гемифлоксацин). Некоторые из них замедляют выведение кофеина из организма. Из-за этого даже привычное количество кофеина может оказывать более выраженный эффект.

Эксперт напоминает что взаимодействие напитков и лекарств зависит не только от действующего вещества, но и от времени приема. Поэтому перед началом терапии важно уточнять у врача или фармацевта, чем именно лучше запивать препараты и какие продукты могут повлиять на их эффективность.

