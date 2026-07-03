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Наука

В России нашли добавку, которая повышает выживаемость форели

СПбГУВМ: хлорелла повышает выживаемость форели, улучшая усвояемость корма
Podolnaya Elena/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины вместе с коллегами из Петрозаводского государственного университета выяснили, что добавка на основе хлореллы — одноклеточной зеленой водоросли, богатой белком, витаминами и микроэлементами — улучшает здоровье молоди радужной форели и снижает загрязнение воды в рыбоводных хозяйствах, об этом рассказали «Газете.Ru» в СПбГУВМ.

Промышленное рыбоводство — аквакультура — остается одним из главных источников загрязнения пресных водоемов. Рыба усваивает лишь 20–30% фосфора и 25–40% азота из корма, остальное попадает в воду и оседает на дне. Это провоцирует бурное размножение водорослей, гибель чувствительных видов и постепенную деградацию экосистем — процесс, который называют эвтрофикацией. В составе многих кормов присутствуют антибиотики и соли тяжелых металлов, что создает дополнительную угрозу для водной среды.

Исследователи проверили, может ли кормовая добавка из хлореллы одновременно решить две задачи: укрепить иммунитет рыбы и сократить выброс питательных веществ в воду. Опыт проводился на базе Научно-исследовательского центра по аквакультуре Петрозаводского университета. Шестьдесят особей молоди радужной форели возрастом четыре месяца разделили на три группы: первая получала стандартный корм, вторая — корм с пробиотиком на основе почвенной бактерии, третья — корм с концентратом хлореллы. Опыт продолжался 40 суток.

Рыба, получавшая хлореллу, заметно обогнала обе контрольные группы по всем ростовым показателям. Конечная масса особей составила 15,3 г против 12,5 г в группе на стандартном корме. Абсолютный прирост оказался на 39% выше, а кормовой коэффициент — показатель того, сколько корма требуется на единицу прироста массы, — был наилучшим именно в опытной группе.

Анализ крови показал, что у форели, получавшей хлореллу, выросли уровень гемоглобина, количество эритроцитов и гематокрит — все три показателя вышли на нижнюю границу физиологической нормы, тогда как в контрольной группе они оставались ниже нормы.

«Хлорелла богата минеральными веществами и аминокислотами, которые рыба усваивает значительно эффективнее, чем компоненты стандартного корма. Это ускоряет обмен веществ и рост, а укрепление клеточного иммунитета снижает восприимчивость к патогенам — возбудителям бактериальных заболеваний, вспышки которых наносят серьезный экономический ущерб рыбоводным хозяйствам», — рассказала декан факультета биоэкологии, водных биоресурсов и аквакультуры СПбГУВМ Полина Полистовская.

Авторы рассчитывают, что полученные данные войдут в методические рекомендации для рыбоводных хозяйств и помогут перейти к экологически безопасному — «зеленому» — рыбоводству в рамках национальных и международных стандартов.

Ранее сообщалось о разработке удобрения для сельского хозяйства из необычного сырья в России.

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