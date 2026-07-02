В России разработали удобрение для сельского хозяйства из неожиданного сырья

Ученые Пермского Политеха нашли способ дешево выращивать микроводоросли на дымовом газе промышленных предприятий и использовать полученную биомассу как удобрение — проростки стали длиннее и тяжелее на 13%, а всхожесть семян выросла до 97%. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Микроводоросли — это одноклеточные фотосинтезирующие организмы, видимые только под микроскопом. Их биомасса богата азотом, фосфором, калием, а также витаминами, аминокислотами и фитогормонами, стимулирующими рост растений. Перед минеральными удобрениями у них преимущество — они не закисляют почву и не накапливают тяжелые металлы. Перед органическими — нет патогенных бактерий, антибиотиков и семян сорняков. Проблема одна: вырастить нужное количество микроводорослей дорого — требуются либо открытые пруды (медленный рост), либо дорогостоящие закрытые биореакторы.

Авторы предложили решение: вместо покупного углекислого газа или медленного атмосферного воздуха подавать в питательную среду дымовой газ промышленных предприятий — смесь с высоким содержанием углекислоты, которую обычно просто выбрасывают в атмосферу. По сути, водоросли поглощают промышленный выброс и перерабатывают его в полезную органику.

«Семена разделили на несколько групп. В одну вносили водоросли из коммерческого штамма, в другую — из природного сообщества, выделенного из местного водоема. Для третьей группы не использовали никаких добавок», — рассказала Алена Соловьева, аспирантка кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ.

Испытания на семенах рапса подтвердили эффективность: скорость прорастания выросла на 6%, длина и масса проростков — на 13%, всхожесть достигла 97%. По словам Ларисы Рудаковой, доктора технических наук, заведующей кафедрой «Охрана окружающей среды» ПНИПУ, новое удобрение полностью безопасно: не содержит токсинов, разлагается быстрее компоста и лишено патогенов и антибиотиков. По действию на растения оно сопоставимо с лучшими коммерческими аналогами.

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