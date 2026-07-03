Физики нашли неожиданную причину зарождения жизни на Земле

Американские ученые смоделировали, как древние удары астероидов раскалывали земную кору и создавали в ней разветвленные системы горячих подземных источников — именно такие среды считаются наиболее подходящими для зарождения жизни. Расчеты опубликованы в журнале AGU Advances.

Гидротермальные системы — это сети подземных трещин, по которым циркулирует перегретая вода, насыщенная минералами. Именно в них, по ведущим гипотезам, около четырех миллиардов лет назад могли возникнуть первые органические молекулы и простейшие живые структуры. Сегодня крупнейшая наземная гидротермальная система — Йеллоустонский национальный парк с его гейзерами и горячими источниками. Авторы из Юго-Западного исследовательского института использовали специальный код физики удара, позволяющий моделировать, как высокоскоростной астероид раскалывает твердую породу и создает пористые каналы для движения воды.

Выяснилось: один крупный удар в эпоху ранней Земли мог порождать гидротермальную активность в 100 раз мощнее, чем весь Йеллоустонский парк сегодня. Масштаб трещин и их водопроницаемость — то есть способность пропускать воду — определялись в первую очередь размером и скоростью астероида.

По расчетам первого автора Аманды Александер, верхние 8 километров земной коры были высокопроницаемы около 4,3 млрд лет назад и оставались такими вплоть до 3,5 млрд лет назад — именно в это время появились первые достоверные следы жизни.

«Бомбардировка была катастрофой с точки зрения динозавров, но, вероятно, именно она создала среду для добиотической химии», — отметила исследовательница.

Ранее геологи нашли в марсианском метеорите невозможную, по нынешним представлениям, находку.