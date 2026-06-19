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Наука

В марсианском метеорите обнаружена невозможная находка

GPL: в метеорите NWA 8171 найден минерал гранат
Vadim Sadovski/Imperial College London

Ученые вскрыли марсианский метеорит NWA 8171, хранящийся в Королевском музее Онтарио, и обнаружили внутри несколько зерен граната — минерала, который прежде никогда не находили в образцах с Марса. Размер фрагмента — всего 0,8 на 0,5 мм, меньше макового зерна, — но значение находки выходит далеко за эти рамки. Работа опубликована в журнале Geochemical Perspectives Letters (GPL).

На Земле гранат формируется в условиях высоких температур и давлений или при химическом изменении пород. Подходящих условий для его образования на Марсе никогда не выявляли. Именно это делает находку головоломкой для планетологов.

«Это открытие расширит наши знания о геологических процессах, возможных на этой планете», — отметила планетолог Таня Кизовски из Университета Брока в Канаде.

Найденный минерал принадлежит к разновидности андрадит — желтовато-зеленоватой форме граната, богатой железом. Из-за ее цвета ученые поначалу приняли его за пироксен, и лишь повторный анализ расставил всё по местам.

NWA 8171 — базальтовая брекчия, неоднородная смесь нескольких типов пород. Это затрудняет главный вопрос: образовался ли гранат на Марсе — в результате удара метеорита, магматической активности или метаморфизма — или попал туда из внешнего источника?

Следующий шаг — изотопный анализ: если соотношения изотопов совпадут с другими марсианскими минералами, это подтвердит марсианское происхождение граната и откроет новую страницу в понимании геологической истории Красной планеты.

Ранее в Солнечной системе обнаружили следы гигантской планеты.

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