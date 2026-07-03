Ученые впервые выявили скрытую популяцию черных дыр с помощью гравитационных волн

Коллаборация LIGO-Virgo-KAGRA опубликовала крупнейший в истории каталог гравитационных волн: в него вошли 390 событий, из которых 161 — новые. Среди них впервые обнаружены убедительные следы черных дыр второго поколения, а один из сигналов стал самым четким за все время наблюдений. Результаты опубликованы в журнале Astrophysical Journal (AstroJournal).

Гравитационные волны — это рябь в ткани пространства-времени, возникающая при слиянии сверхмассивных объектов: черных дыр или нейтронных звезд. Впервые их зарегистрировали в 2015 году, однако лишь сейчас накоплено достаточно событий, чтобы говорить о полноценной гравитационно-волновой астрономии. Три детектора — LIGO в США, Virgo в Италии и KAGRA в Японии — представляют собой гигантские лазерные интерферометры с плечами по несколько километров: слияние двух черных дыр на расстоянии миллиардов световых лет сжимает эти плечи на долю диаметра протона.

Новый каталог охватывает наблюдательный период с апреля 2024 по январь 2025 года. Помимо рекордного числа новых событий, исследователи впервые зафиксировали достоверные признаки так называемых черных дыр второго поколения — объектов, образовавшихся не из коллапсирующих звезд, а из более ранних слияний двух черных дыр. Такие объекты должны быть тяжелее обычных и вращаться иначе, что и подтвердили данные.

В ходе анализа удалось добиться наиболее точной в истории локализации источника гравитационных волн на небосводе — важный шаг к тому, чтобы оперативно навести на источник оптические телескопы. Исследование отмечено учеными Университета Глазго как момент окончательного становления гравитационно-волновой астрономии.

Ранее ученые обнаружили у Вселенной космическую память.