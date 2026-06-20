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Наука

У Вселенной обнаружили космическую память

JCAP: пространство-время хранит квантовый след каждого события
NASA/ESA

Физик Флориан Нойкарт из Лейденского университета и его коллеги предложили новый теоретический фреймворк — квантовую матрицу памяти (QMM), — который может объяснить одновременно темную материю, темную энергию, парадокс информации в черных дырах и цикличность Вселенной. Работа принята к публикации в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (JCAP).

По мнению авторов, пространство-время состоит из дискретных квантовых «ячеек», каждая из которых фиксирует отпечаток любого взаимодействия. Иными словами, Вселенная не просто эволюционирует — она запоминает.

Скопления информационных отпечатков математически ведут себя как темная материя: они кластеризуются под действием гравитации и объясняют аномальные скорости вращения галактик без привлечения новых частиц. Темная энергия — остаточная энергия «насыщенных» ячеек, переставших принимать новые отпечатки.

По расчетам авторов, Вселенная уже пережила 3–4 цикла расширения и сжатия. Когда емкость пространства-времени достигает максимума, вместо коллапса в сингулярность происходит «отскок» — новый Большой взрыв. До финального насыщения осталось менее 10 циклов; истинный «информационный возраст» космоса составляет около 62 миллиардов лет.

Отдельная часть теории уже проверена на квантовых компьютерах: имитируя ячейки пространства-времени как кубиты, ученые восстанавливали квантовые состояния с точностью выше 90%, а уровень логических ошибок при коррекции снизился.

Ранее на дне Тихого океана обнаружили следы древнего космического взрыва.

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