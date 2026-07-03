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Наука

Ученые установили бактерии, которые могут разлагать нефть в холодных морях

ДВФУ: многие штаммы морских бактерий лучше разлагают нефть в холоде, чем в тепле
creator999/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Дальневосточного федерального университета изучили, какие бактерии способны разлагать нефть в морской среде и как именно они это делают. Оказалось, что многие морские бактерии могут успешно разлагать нефть, причем процесс становится эффективнее именно в холодной воде, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе ДВФУ.

Нефтяные разливы — одна из главных угроз для морских экосистем: они приводят к отравлениям всех организмов, уничтожению местообитаний, а также накапливаются в тканях промысловых видов. Однако в воде постоянно присутствуют бактерии, которые умеют использовать углеводороды нефти как источник питания, они как раз и помогают природе справиться с загрязнением и восстановить пострадавшие экосистемы.

Чаще всего в сильно загрязненных районах находят бактерии родов Mycobacterium, Brevibacterium, Nocardia, Corynebacterium, Rhodococcus и Arthrobacter. В морской среде активно работают представители родов Alcanivorax, Acinetobacter, Pseudomonas, Marinobacter, Halomonas, Oleispira, Thalassolituus и Shewanella.

Анализ научных работ за последние 15 лет показал, что многие штаммы морских бактерий прекрасно разлагают нефть при температуре 5°C. Более того, на холоде некоторые из них работают даже активнее, чем при 22°C. Для арктических и северных морей, где разливы нефти могут стать катастрофой, это критически важно.

«Комплексный экологический мониторинг прибрежных морских и наземных экосистем Камчатки включает изучение микробного разнообразия, в том числе бактерий, которые участвуют в естественной очистке морской среды от загрязнений. Понимание того, как работают эти микроорганизмы, открывает перспективы для разработки биотехнологических подходов к восстановлению экосистем после нефтяных разливов», — отметила Ольга Ребковец, и.о. ректора КамГУ им. Витуса Беринга.

Дальнейшие исследования помогут глубже понять, как устроен микробный метаболизм, и найти новые способы применения бактерий-нефтеокислителей для очистки морей и океанов.

Работа выполнена в рамках Межведомственной комплексной программы научных исследований Камчатского полуострова и сопредельных акваторий при поддержке министерства науки и высшего образования РФ.

Ранее сообщалось о разработке быстрого способа оценки самоочищения почвы после разливов нефти в России.

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