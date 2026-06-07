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Наука

В России разработали быстрый способ оценки самоочищения почвы после разливов нефти

ПНИПУ: активность фермента каталазы определяет восстановление почвы после разлива нефти
creator999/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Пермского Политеха создали и запатентовали метод, который позволяет за несколько дней определить, способна ли загрязненная нефтью почва восстановиться самостоятельно или ей требуется дополнительная рекультивация. Разработка может заменить длительные и дорогостоящие химические анализы, которые сегодня используются для оценки последствий нефтяных разливов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Исследователи ПНИПУ предложили оценивать не только остаточное содержание нефтепродуктов, но и состояние почвенной микрофлоры. Для этого анализируются два показателя: активность фермента каталазы и соотношение обычных почвенных микроорганизмов с бактериями, способными перерабатывать нефтяные углеводороды.

«Каталаза — это фермент, который вырабатывают почвенные микроорганизмы. Она участвует в защитных реакциях клетки и чувствительно реагирует на загрязнение нефтепродуктами. Одновременно меняется и состав микрофлоры», — пояснила аспирант кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ Дарья Юдина.

Для анализа специалисты берут образцы загрязненной и чистой почвы, проводят микробиологический посев и измеряют скорость разложения перекиси водорода каталазой. Чем выше активность фермента, тем активнее происходят процессы самоочищения.

Во время экспериментов ученые наблюдали за изменениями в почве при различных уровнях загрязнения и сроках воздействия нефти — от нескольких дней до двух лет. Оказалось, что на начальных этапах активность каталазы может увеличиваться как реакция на стресс, однако при длительном загрязнении постепенно снижается. Параллельно меняется и состав микрофлоры: число бактерий, перерабатывающих нефтепродукты, сначала резко возрастает, а затем по мере восстановления почвы возвращается к нормальным значениям.

Например, при концентрации нефти 5 граммов на килограмм почвы активность каталазы уменьшалась на 40–60%, а количество нефтеокисляющих бактерий увеличивалось в 5–10 раз.

«Наш способ позволяет оценивать именно естественные процессы биодеградации без внесения специальных стимуляторов или искусственно добавленных микроорганизмов. Это повышает достоверность результатов и помогает понять, насколько эффективно почва восстанавливается самостоятельно», — отметила доцент кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ, кандидат технических наук Эльвира Сакаева.

Авторы считают, что новая методика может использоваться при экологическом мониторинге территорий после аварийных разливов нефти и при контроле эффективности рекультивации земель. Благодаря быстрому получению результатов специалисты смогут оперативнее принимать решения о необходимости дополнительных природоохранных мероприятий.

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