У отходов производства черного чая выявили противораковые свойтсва

Отходы, остающиеся после производства черного чая, могут стать источником биологически активных веществ с потенциальными противораковыми свойствами. К такому выводу пришли исследователи из Ближневосточного технического университета (Турция). Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition (FN).

Ученые изучили чайные волокна, остающиеся после переработки черного чая, и приготовили из них растворимый напиток двумя способами — с помощью горячей и холодной экстракции. Эти физико-химические методы помогают извлекать ценные компоненты (эфирных масел, пигментов, биологически активных веществ) из растительного или животного сырья с помощью растворителя.

Анализ показал, что горячий способ позволяет получить более высокие концентрации катехинов, теафлавинов, теарубигинов и теанина — соединений, которые связывают с различными полезными биологическими эффектами.

Затем исследователи протестировали оба экстракта на культурах клеток рака простаты, глиобластомы и рака молочной железы. Горячий экстракт оказался наиболее эффективным против клеток рака простаты и одной из линий клеток глиобластомы, тогда как холодный экстракт сильнее подавлял жизнеспособность клеток рака молочной железы.

Авторы подчеркивают, что полученные результаты не свидетельствуют о доказанном противораковом эффекте у людей, поскольку исследование проводилось исключительно на клеточных культурах. Тем не менее работа показывает, что отходы производства черного чая могут стать перспективным сырьем для создания функциональных напитков, богатых биоактивными соединениями.

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