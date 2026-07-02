Ученые выяснили, как микропластик путешествует по органам животных

В Центре исследования проблем микропластика НовГУ впервые доказали, что микропластик способен накапливаться в желудке животных. Как рассказали «Газете.Ru» в НовГУ, это открытие заставляет по-новому взглянуть на проблему загрязнения окружающей среды и его влияние на здоровье.

Микропластик может попадать в живой организм вместе с пищей, питьевой водой и даже воздухом, так как эти мельчайшие частицы повсеместно распространены в окружающей среде из-за загрязнения. Исследователи поставили перед собой задачу выяснить, как именно частицы микропластика распределяются внутри организма. Для этого был проведен эксперимент на кроликах. В течение восьми дней животным давали воду с двумя разными концентрациями микропластика.

Чтобы отследить судьбу этих частиц, ученые использовали современные методы анализа: инфракрасную микроскопию и спектроскопию комбинационного рассеяния. Это позволило точно подтвердить химический состав найденных частиц.

«В желудке кроликов были обнаружены частицы микропластика. Однако в других органах — толстой кишке, почках, яичниках, матке, печени и тонком кишечнике — микропластик не нашли. Это может указывать на то, что частицы микропластика способны задерживаться в желудке. Исследование мозга, легких, сердца и семенников еще впереди», — рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем микропластика НовГУ Андрей Кореневский.

Параллельно команда работала с рыбами данио-рерио (зебраданио). Рыб держали в воде с микропластиком 30 дней при двух концентрациях: 1 мг/л и 20 мг/л. Эксперимент проводился отдельно для самцов и самок. Для поиска частиц ученые применили два метода. Флуоресцентная визуализация: органы рыб изучали под фиолетовым светом. При высокой концентрации микропластика с флуоресцентными метками ярко светились кишечник и эмбрионы. Спектрофлуориметрия: это точный количественный метод. Он показал реальное свечение (люминесценцию) в печени, гонадах и желудочно-кишечном тракте у самцов, а также в мозге, глазах, гонадах и жабрах у самок.

Ученые подчеркивают, что это лишь предварительные данные. Главной целью этого этапа было проверить сами исследования: что работает эффективно, а что нет. В будущем ученые смоделируют процесс выведения микропластика из организма.

Ранее выяснилось, что микро- и нанопластик в почве способен исказить данные о ее плодородии.