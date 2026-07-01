Оказалось, что микро- и нанопластик в почве может искажать данные о ее плодородии

В Центре исследования проблем микропластика НовГУ показали, что невидимые глазу частицы нанопластика способны искажать истинные результаты измерения гумуса в почве. А ведь этот показатель качества почвы является ключевым для оценки ее плодородия, об этом «Газете.Ru» сообщили в НовГУ.

Ученые взяли образцы пахотного чернозема и искусственно загрязнили их различными дозами нанопластика. В ходе эксперимента исследователи наблюдали за тем, как меняются результаты измерений доли гумуса в образцах почвы с различными дозами пластика. В естественных условиях гумус состоит из органических молекул, в составе которых находятся азот, фосфор, сера и другие питательные элементы, которые скреплены углеродным «скелетом», — эти органические молекулы являются источником макро- и микроэлементов, важных для питания растений.

«Результаты оказались неожиданными: присутствие нанопластика искажает данные о реальном количестве гумуса, поскольку полимеры также имеют в своей основе углеродный скелет. Результаты измерений количества гумуса могут быть искусственно завышены, поскольку пластик вносит «шум» в результаты измерений. Это означает, что мы потенциально можем неверно оценивать плодородие загрязненных пластиком почв, а значит, ошибаться в прогнозах урожайности» , — рассказал младший научный сотрудник Центра исследования проблем микропластика НовГУ Тимур Низамутдинов.

Такое искажение данных о плодородии почв грозит аграриям неверным выбором удобрений и технологий обработки посевов. В конечном счете это может привести к снижению качества продуктов питания и падению урожаев, ведь здоровая почва — залог продовольственной безопасности.

«Если мы будем переоценивать реальное содержание органического углерода и гумуса в почве из-за примесей пластика, это напрямую скажется на оценке продуктивности сельскохозяйственных земель», — подчеркивает исследователь.

Ранее сообщалось, что в России предложили удобрять почву выхлопными газами.