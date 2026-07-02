Могут ли кондиционер или вентилятор способствовать распространению инфекций, рассказала врач

Кондиционеры и вентиляторы не являются источником вирусных или бактериальных инфекций, однако эти устройства влияют на аэродинамику воздуха и, как следствие, на распределение респираторных частиц (капель и аэрозолей), выделяемых инфицированным человеком. Они косвенно могут способствовать распространению вирусов в некоторых ситуациях, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Вентилятор создает направленный поток, который может переносить аэрозоли и мелкие капли дальше, чем это произошло бы в стоячем воздухе, при совпадении траектории потока со здоровым человеком риск экспозиции увеличивается. А большинство бытовых кондиционеров рециркулируют внутренний воздух и не обеспечивают адекватного притока наружного воздуха. В таких системах аэрозоли, выделенные больным, могут распространяться по помещению. Наибольший риск заражения наблюдается именно в плохо проветриваемых помещениях с низкой кратностью воздухообмена, где аэрозоли накапливаются со временем», — объяснила врач.

Чтобы снизить риски распространения инфекций, врач советует увеличить приток наружного воздуха: открыть окна, переключить систему кондиционирования на режим притока, если такая функция предусмотрена. Также важно регулярно очищать и заменять фильтры кондиционеров и вентиляционных систем.

«Если в офисе на 10 человек один сотрудник кашляет и рядом работает настольный вентилятор, направленный в сторону коллег, поток может перенести аэрозоли дальше и увеличить риск заражения тех, кто находится в траектории потока. Простой шаг — перенаправить вентилятор, увеличить приток свежего воздуха и предложить больному надеть маску и по возможности перейти в отдельную комнату или работать удаленно», — заключила доктор.

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