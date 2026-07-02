Ученые провели гонку среди пауков и назвали самый быстрый вид

Ученые из Грайфсвальдского университета и Имперского колледжа Лондона провели крупнейшее сравнительное исследование скорости бега пауков и выяснили, что самым быстрым видом оказался австралийский паук-охотник Heteropoda cervina. Этот вид может развить скорость до 3,59 метра в секунду. Результаты работы опубликованы на сервере препринтов bioRxiv.

Исследователи измерили максимальную скорость бега у 236 особей, представляющих 162 вида пауков из Австралии, Великобритании, Северной Америки и Южной Европы. Затем эти данные дополнили информацией еще о 96 видах, опубликованной ранее.

Во время экспериментов каждого паука взвешивали, после чего заставляли бежать по специальной дорожке. Высокоскоростные камеры фиксировали движение животных, позволяя определить их максимальную скорость и особенности биомеханики.

Абсолютным рекордсменом стал австралийский паук-охотник Heteropoda cervina, развивший скорость 3,59 метра в секунду. Это более чем в два раза превышает прежний рекорд, принадлежавший марокканскому пауку-скакуну, который способен разгоняться примерно до 1,7 метра в секунду.

Анализ показал, что скорость бега в целом увеличивается с массой тела. Однако это правило работает не всегда. Так, некоторые виды одинакового размера двигались с разницей в десятки раз. Кроме того, небольшие пауки с относительно длинными ногами нередко оказывались значительно быстрее, чем можно было ожидать исходя из их массы.

По словам авторов, одним из самых необычных примеров стал крошечный паук-гоблин Oonops pulcher. Несмотря на массу всего около 0,1 миллиграмма, он передвигался настолько быстро для своих размеров, что, по словам исследователей, создавалось впечатление, будто он «телепортируется».

Ученые также пришли к выводу, что высокой скорости бега способствуют прежде всего длинные ноги, тогда как их толщина практически не влияет на результат.

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