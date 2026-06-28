Ученые обнаружили у насекомых необычное умение

Многие животные ориентируются во времени по смене дня и ночи или колебаниям температуры. Однако ученые из Университет Цинциннати обнаружили еще один биологический «таймер»: некоторые насекомые способны отсчитывать время суток по изменениям влажности воздуха. Результаты исследования опубликованы в журнале npj Biological Timing and Sleep.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи поместили насекомых в специальную климатическую камеру, где каждые 12 часов чередовали сухой и влажный воздух. При этом температура, освещение и атмосферное давление оставались неизменными.

Эксперимент показал, что жуки-пауки, кровососущие клопы и некоторые другие виды становились наиболее активными именно в определенные периоды влажности. Более того, когда ученые перестали менять уровень влажности и сделали его постоянным, насекомые еще несколько дней продолжали придерживаться прежнего графика активности.

По словам авторов работы, это означает, что влажность для них является не просто внешним раздражителем, а полноценным сигналом для внутренних биологических часов. Насекомые не только реагируют на изменение условий, но и способны заранее предугадывать их наступление.

Дополнительные эксперименты на плодовых мушках показали, что за работу таких «часов влажности» отвечают гены циркадных ритмов и специальные сенсоры, воспринимающие влагу. Если эти механизмы нарушить, насекомые теряют способность следовать привычному расписанию.

При этом у комаров подобного эффекта обнаружить не удалось. Исследователи предполагают, что для них влажный воздух имеет другое значение: он может сигнализировать о присутствии потенциальной жертвы, поскольку повышенная влажность связана с дыханием и испарением пота.

Авторы считают, что открытие поможет лучше понимать поведение насекомых, многие из которых являются переносчиками инфекций или вредителями сельского хозяйства. Кроме того, ученые не исключают, что влияние влажности на биологические часы может существовать и у других животных, хотя у человека, вероятно, оно выражено значительно слабее.

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