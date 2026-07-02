Описан психологический портрет собачников и кошатников

Исследования психологов показывают: собачники более дисциплинированы и агрессивны в общении, а кошатники отличаются повышенной тревожностью и желанием избегать конфликты, рассказала «Газете.Ru» кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

«Среднестатистический собачник — это экстраверт, энергичный человек, ценящий структуру и порядок, ориентированный на активное взаимодействие с миром и группой. Кошатник — это скорее интроверт, ценящий личное пространство и тишину, склонный к самоанализу и мягкому общению. Что касается людей, которые вообще не любят животных, здесь психологи осторожны. Отсутствие любви к животным само по себе не считается «красным флагом» или маркером психопатии, как иногда утверждают в соцсетях. Но в сочетании с другими признаками — например, жестокостью, отсутствием эмпатии или склонностью к манипуляциям — это может быть частью более широкой картины эмоциональной холодности», — заметила психолог.

Что касается людей, у которых есть и кошки, и собаки, они по многим параметрам ближе к собачникам, отмечает специалист, что может объясняться тем, что решение завести собаку требует более активной жизненной позиции и готовности к дополнительным обязательствам.

«И, все же, что касается агрессивности или доминирования, здесь данные противоречивы. Собачники могут быть более напористыми и прямыми в общении, что часто путают с агрессивностью. Другие специалисты связывают эту напористость с лидерскими качествами и большей социальной активностью, а не с враждебностью. Кошатники же, напротив, предпочитают избегать прямых конфликтов и решать вопросы более мягко», — заметила Шпагина.

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