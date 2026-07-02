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Наука

В мозге людей с деменцией выявили высокие концентрации микропластика

NatMed: при деменции мозг может терять способность выводить микропластик
Proxima Studio/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Нью-Мексико выяснили, что микропластик способен преодолевать гематоэнцефалический барьер — физиологический барьер между кровеносной и центральной нервной системой (ЦНС). При этом у людей с деменцией накопление пластиковых частиц в мозге в пять раз превышает обычные значения. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine (NatMed).

Исследователи проанализировали 52 образца мозга, полученных от доноров, и обнаружили следы микропластика в каждом из них. Наиболее распространенным полимером оказался полиэтилен, широко используемый при производстве упаковки и пластиковых изделий.

Авторы также сравнили образцы разных лет и выяснили, что в тканях мозга, полученных в 2024 году, концентрация микропластика была выше, чем в образцах 2016 года. По мнению исследователей, это может отражать продолжающийся рост загрязнения окружающей среды пластиковыми частицами.

Кроме того, у людей с деменцией содержание микропластика в мозге оказалось в три-пять раз выше, чем у остальных доноров. Однако ученые подчеркивают, что полученные данные пока не доказывают причинно-следственную связь. Пока неясно, способствует ли накопление микропластика развитию заболевания или, наоборот, нарушение работы мозга затрудняет выведение этих частиц.

Под электронным микроскопом большинство обнаруженных фрагментов имели не округлую, а неровную, чешуйчатую форму, что, по мнению авторов, может влиять на их взаимодействие с клетками. Ранее микропластик уже находили в крови, плаценте, почках, артериях и других органах человека.

Ранее врач рассказал, какое отклонение от нормы сна повышает риск развития деменции.

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