Какое отклонение от нормы сна повышает риск развития деменции, рассказал невролог

Золотой стандарт продолжительности сна для защиты мозга — 7–8 часов каждую ночь. Все, что выходит за эти рамки, повышает риск развития деменции, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог клиники «Атрибьют» Мария Лавренова.

«Крупные популяционные исследования рисуют четкую U-образную кривую риска, где опасны оба полюса: хронический недосып (< 7 часов) создает прямую угрозу для здоровья мозга, риск развития деменции взлетает на 18–30%. Дело в том, что в таких условиях в мозге ускоряется накопление патологических белков, а значит, нейродегенерация переходит на более высокую скорость. Регулярный пересып (> 8 часов) также не увенчается ничем хорошим. Здесь даже выше риск развития нейродегенеративных заболеваний мозга – от 28 до 69%. Однако важно сместить фокус: избыточный сон – это редко прямая причина беды, чаще это ранний и важный маркер уже запущенных скрытых процессов в нервной ткани», — заметила доктор.

Однако риски можно компенсировать за счет образа жизни.

«Если по каким-то причинам вы спите меньше шести часов, вашим спасением становится спортзал или парк. Всего 150 минут аэробной нагрузки в неделю (быстрая ходьба, бег, велосипед) способны практически обнулить повышенные риски деменции, выравнивая ваши шансы. Короткий дневной сон на 15–30 минут — это разрешенный и полезный «бустер» для когнитивных функций. Но если вы замечаете, что регулярно спите днем дольше часа, это уже не отдых, а повод для клинической беседы», — посоветовала доктор.

Ранее выявлена неожиданная связь между сахарным диабетом и деменцией.